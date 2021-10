Cassano: “Immobile? Lui e Lukaku non mi piacciono, preferisco Dzeko”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così degli attaccanti in circolazione

"A me non piace Immobile, ma non mi piace nemmeno Filippo Inzaghi. Non devo dire che mi piace per forza per fare bella figura, a me piacciono altri giocatori come Benzema, Lewandowski e campioni. Lukaku? Mi piace più Dzeko, possono fare anche tre gol a partita ma non mi piace".