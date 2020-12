Cassano: “Immobile non mi piace: non sa giocare ad alti livelli. Ok, segna ma in Italia oggi…”

Alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha espresso perplessità sul valore di Ciro Immobile:

“Goleador top, è baciato dal pallone. Come calciatore non mi piace, è fantastico quando attacca la profondità. Ieri ha messo in difficoltà a Koulibaly, a Dortmund e Siviglia c’erano allenatori che volevano fare calcio e lui non fa calcio, fa i gol. La squadra deve giocare per lui, lì avevano bisogno di giocatori che facevano giocare bene. Immobile non sa giocare ad alto livello. In Italia adesso ci sono giocatori mediocri, ai miei tempi c’erano giocatori che menavano già nello spogliatoio. Con Sottil ti suonava come un tamburo, ed era uno dei mediocri e non parlo di Stam, Maldini ecc… Negli ultimi 10 anni è facile fare tanti gol, si segna facilmente. Al Parma c’erano Sensini, Cannavaro, alla Roma Panucci, Samuel, Chivu, alla Lazio Couto. Erano forti eh”.