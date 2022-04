Cassano: “Inzaghi? Cambi di più, ma giusto l’Inter vada avanti con lui perché…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto in Juventus-Inter di ieri sera

"La Juve non meritava di perdere, l'Inter ha tirato solo una volta con Correa alle stelle: non ha giocato bene. Ha giocato con paura, fisicamente li vedo giù di morale: questa partita però ha dato tanta fiducia. La Juve nel primo tempo meritava il vantaggio secondo me. Per l'Inter è una vittoria che dà morale, per me andrà di slancio: può vincere realmente tutte le partite da qui alla fine.

Inzaghi da inizio stagione sta facendo un buon lavoro, ma non mi sta convincendo dal derby: ha perso il bandolo della matassa, sta continuando a fare scelte identiche, non dando fiducia a Sanchez e Gosens. Deve cambiare qualcosa, è un grande allenatore: ma qualcosa devi inventarti. Il centrocampo ora cammina, viaggia piano: in avanti c'è da cambiare qualcosa. Mi aspettavo qualcosa in più, dal derby ha avuto difficoltà. Non capisco se la frase sul rinnovo sia un discorso del momento o se qualcuno abbia dei dubbi: io spero che la vittoria di ieri sia di slancio per rivedere un'Inter serena e propositiva.

Se è quella del post-derby, ha poche possibilità di vincere: viceversa può vincerle tutte. Però il lavoro che sta facendo è molto buono: è uscito col Liverpool a testa alta e si sta giocando due trofei. Lui è uno a cui bisogna dare fiducia: si evolve, è un ragazzo onesto e per bene. E' giusto che l'Inter vada avanti con lui. Fino al derby l'Inter faceva un altro campionato. Poi ci sono state 4-5 partite fatte male, però il Liverpool ti sfonda a livello fisico e mentale. In campionato poteva cambiare qualcuno in più, ma ha giocato con una delle più forti a testa alta. Io ho la certezza che il suo lavoro è buono".