Cassano: “Troppe critiche all’Inter e a Inzaghi, il Bayern fa un altro sport”

L'ex attaccante ha analizzato la prestazione di ieri sera dei nerazzurri, sconfitti nell'esordio stagionale in Champions League

Antonio Cassano, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha analizzato la prestazione di ieri sera dell'Inter, uscita sconfitta dal confronto con il Bayern Monaco: "Io sento tante critiche, tante situazioni nei confronti di allenatore e giocatori. Il Bayern fa uno sport diverso dall'Inter, è molto più forte, ieri l'abbiamo visto. L'Inter ha delle problematiche, non ha giocato bene, è vero, ma il Bayern è una delle due-tre squadre più forti in Europa. Io non posso dare grandi demeriti all'Inter o all'allenatore, gli altri erano molto più forti, hanno fatto quello che potevano".