Cassano: “Gioco Inter? Tutti dietro la linea della palla. Serie A quinto campionato in Europa”

Intervenuto alla BoboTV, Antonio Cassano ha commentato così il KO della Lazio contro il Bayern Monaco in ottica Inter

"La Lazio ha giocato come contro l'Inter, solo che l'Inter gioca tutti dietro la linea della palla, il Bayern gioca in altro modo. E' come stare su un burrone contro il Bayern, dove vai vai cadi. E c'è da dire che il campionato italiano è il quarto/quinto in Europa".