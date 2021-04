Cassano: “Dal Milan all’Inter? Non potevo dire di no alla mia squadra del cuore”

L'ex attaccante ha parlato della sua scelta di passare dal Milan all'Inter, la sua squadra del cuore

"Via dal Milan? Sono stato bene, mi hanno salvato la vita. Avevo un sogno nella mia vita, non potevo dire di no all'Inter la mia squadra del cuore. Ho fatto un po' di casino e sono andato. Non potevo dire di no alla mia squadra del cuore.