Cassano: “Inter? I giocatori forti fanno la differenza, non la mentalità vincente”

L'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del momento dell’Inter di Simone Inzaghi dopo le ultime due vittorie

In diretta alla Bobo TV, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del momento dell’Inter di Simone Inzaghi: “L’Inter ha fatto una grande partita e ora comanda il proprio destino anche per errori fatti da altri. Tranne la Salernitana, le ha fatte malissimo le altre. Le chiacchiere le porta via il vento, mai sentito parlare di mentalità vincente nei miei spogliatoi. Sono i giocatori forti che fanno la differenza. Esistono allenatori forti, i campioni, ma non esiste la mentalità vincente".