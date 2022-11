Cassano: “Inter asfaltato con merito il Bologna. Juve di Allegri vergognosa”

“L’Inter dopo la sconfitta brutta di Torino ne è venuta a capo, non ha fatto fatica nonostante lo svantaggio. Il Bologna ha giocato 20 minuti, dopo l’1-1 la partita è cambiata e i nerazzurri hanno asfaltato gli avversari meritatamente. La Juventus, continua lo schifo di partita in partita. La Juve vince a Verona senza fare un tiro in porta, una vergogna. A fine stagione i risultati arriveranno e ormai è segnato il suo destino. La Juve ha fatto una partita vergognosa col Verona ultimo in porta. La vergogna è come Allegri fa giocare la squadra”, le sue parole.