Cassano: “Ecco perché Inter e Juve sono già fuori dalla corsa scudetto”

"Sono convinto che Inter e Juventus siano già fuori dalla corsa scudetto oggi, sono troppo distanti dal Napoli. Sono convinto che siano fuori, solo il Milan può duellare col Napoli. Vogliamo aspettare Inter-Napoli e Napoli-Juventus? Per me son fuori già adesso. Può rientrare in corsa solo il Milan", le sue parole.