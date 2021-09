Cassano: “Io sono interista ma l’Inter non ha un giocatore come Kessiè”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha discusso con un ascoltatore milanista

"Io sono interista ma l'Inter non ha un giocatore come Kessie di grandissimo livello, di status internazionale e di grande personalità. L'Inter a centrocampo non sono d'accordo che sia meglio rispetto al Milan, sarei stato d'accordo se mi avessi detto un altro reparto ma non a centrocampo".