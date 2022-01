Cassano: “Liverpool? Certa stampa non vede l’ora di disintegrare l’Inter”

Antonio Cassano ha voluto sottolineare, alla BoboTV in diretta su Twitch, il trattamento mediatico nei confronti dell'Inter

"Immagino già i commenti nel caso in cui vada male con il Liverpool. L'Inter non vedono l'ora di disintegrarla, ci sono amici di allenatori passati che hanno sempre una buona stampa. Diranno che non si potrà giocare 3 contro 3 in difesa ma non cambia niente. Inzaghi ha fatto un grande lavoro, spero che la mia squadra (Inter, ndr) ce la faccia a battere il Liverpool".