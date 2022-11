Cassano: “L’Inter poteva fare due o tre gol. La Juve in casa non ha fatto un tiro in porta”

"I primi 45' la Juve non ha sorpassato la metà campo e ha lasciato il pallino del gioco all'Inter che poteva fare due tre gol nel primo tempo. Poi nel secondo tempo due sgasate di Kostic e ha risolto la partita, perché ha fatto la differenza. La cosa che mi impressione è la Juve che gioca in casa e non ha fatto un tiro in porta se non le due sgasate di Kostic. L'Inter si deve mangiare le mani e i gomiti perché doveva fare gol. Se la Juve è questa continua a fare una grande fatica. Con questa vittoria sia Inter e Juve sono fuori dalla lotta scudetto".