Cassano: “L’Inter ha dominato, mi è piaciuta. Passo indietro Napoli, Spalletti…”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Inter dopo la vittoria sul Napoli

"Abbiamo visto un altro spot per il calcio, e non a caso c'è dentro l'Inter. Tranne con la Juve, nelle altre grandi sfide ha fatto bene. Mi è piaciuta tantissimo l'Inter come idee, qualità di gioco e personalità. Spalletti ha fatto capire che senza personalità non si può pensare di vincere lo scudetto. Ieri per la prima volta in tutta la stagione, ho visto un passo indietro del Napoli nella qualità del gioco, al di là delle occasioni perché casualmente poteva pareggiare. L'Inter ha dominato in lungo e in largo, il Napoli ha mostrato poca personalità, non me l'aspettavo. Poche idee, poco coraggio e poco propositiva, e non è un buon segno. L'Inter si è avvicinata alla vetta, voglio capire lo step fino a Natale per il Napoli, ora si gioca sempre. L'Inter ora ha capito come giocare e come proseguire nel percorso, le altre due vedremo".