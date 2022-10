Cassano: “Poco da dire, l’Inter non meritava né col Barça né a Sassuolo”

“C’è poco da dire dell’Inter e tanto del Sassuolo. Non meritava a Sassuolo, non ha giocato bene. La squadra di Dionisi ha avuto la partita in mano, una grandissima giocata di Mkhitaryan ha mandato Dzeko in porta. In questi momenti bisogna fare punti e vincere, come ho detto col Barcellona, l’Inter non ha fatto una grande partita. Io voglio vedere la squadra giocare a calcio, perché i giocatori sono forti. È la seconda di fila che vincono così, non meritando. Adesso c’è Inter-Salernitana, mi aspetto un altro tipo di Inter, giocando a calcio. Non mi convince e non mi sta piacendo. Sul gol del Sassuolo, per me l’errore è di Bastoni”.