Cassano: “Inter, partita meravigliosa. Se mi avessero detto di mettere una fiche…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano , ex calciatore, ha commentato così la prestazione dell'Inter sul campo del Barcellona: "Dopo l'andata io ho detto che l'Inter ha avuto fortuna, mercoledì invece ha fatto una partita meravigliosa: se prima della gara mi avessero detto di mettere una fiche su una grande partita dell'Inter, non l'avrei mai messa, assolutamente.

E invece devo ricredermi: non mi ricordo un giocatore che non abbia giocato bene. Tutti i 14, compreso Asllani, con cui tutti fanno i fenomeni, Gosens, che ha fatto un gol meraviglioso, hanno fatto una partita di grande cuore, orgoglio, coraggio e qualità: se a Barcellona non fai 2-3 gol, non ne vieni a capo. Devo fare i complimenti a Inzaghi e alla squadra: è andato lì con grande coraggio, meritava di vincere".