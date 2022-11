Cassano: “Inter, in Champions un quasi miracolo. Bravo Inzaghi perché…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così del girone disputato dall'Inter in Champions League: "L'Inter ha fatto un quasi miracolo: il Bayern fa un altro sport, a Barcellona ha fatto una grandissima partita e l'ha meritata. Inzaghi alla Lazio ha fatto un super lavoro, all'Inter il primo anno ha vinto due titoli sfiorando lo scudetto: ha dimostrato che nel momento più duro, in cui io ho detto che doveva farsi da parte perché la squadra non lo seguiva, di aver fatto scelte decise. Difficile mettere fuori Handanovic, ha messo Dimarco, si è inventato Calhanoglu regista: ha avuto idee, coraggio, va premiato".