Cassano: “Questa Inter mi piace, di Conte c’è una cosa sola. Rigore? Mi sarei aspettato…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Inter-Atalanta e di Dimarco

"La partita delle partite, queste partite si vedono in Inghilterra. Un livello qualitativo, di intensità, di idee al top. Sarà la partita più bella dell'anno, a me questa Inter piace molto. Ha ancora tanto di Conte? Ha solo il modulo, la proposta di gioco è molto diversa. La partita è cambiata quando ha messo Dimarco, un giocatore diverso da Bastoni. Con l'Atalanta è difficile aggredirla, l'Inter ha provato anche giocando uomo a uomo, fare una partita del genere con un ritmo e una qualità così, in poche riescono a farlo. L'Inter è la più forte a livello di idea di gioco e consapevolezza, acquistata nei 4 anni precedenti con Spalletti e Conte. Sanno di poter arrivare alla fine e vincere ancora".

L'Atalanta? Malinovskyi è in uno stato di grazia ma deve stare bene fisicamente. Ma non so cosa stia accadendo ad Ilicic, un giocatore che fa giocare l'Atalanta in un'altra maniera. Se stanno bene lui e Muriel, l'Atalanta può lottare fino alla fine per lo Scudetto. Ora l'Atalanta potrebbe un po' pagarla, andando a 1000 km/h poi rischi".