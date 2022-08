Cassano: “Inter, Juve e Milan le favorite per lo scudetto. I nerazzurri perché…”

Con un video postato su Instagram, Antonio Cassano dice la sua sulla lotta scudetto. Per l'ex giocatore sono tre le squadre favorite per la vittoria finale. "La Juve, l'Inter e il Milan sono le favorite per lo scudetto, sono le squadre più forti. L'Inter perché si è rinforzata, la Juve altrettanto, il Milan invece lo vedo più consapevole, meno forte delle altre due, ma più consapevole".