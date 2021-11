Cassano: “Inter spettacolo, altro che il non gioco di Conte. Capolavoro Inzaghi che non rompe la…”

Così l'ex calciatore: "Inzaghi quest'anno è in linea col campionato ed è andato avanti in Champions meritatamente con un calcio bellissimo"

Marco Astori

Antonio Cassano, ex centravanti, è intervenuto durante la Bobo TV e ha parlato del momento dell'Inter. Queste le sue considerazioni sul momento della squadra di Simone Inzaghi: "Sbaglio o sulla carta Conte aveva la squadra più forte di Inzaghi? Conte ha fatto due anni facendo un bagno di sangue in Champions, giocando malissimo: Inzaghi invece quest'anno è in linea col campionato ed è andato avanti in Champions meritatamente con un calcio bellissimo e andando a pressare, cosa che Conte non ha mai fatto, si mette solo davanti alla linea di porta.

Ieri Conte ha perso col Mura: le coppe sono un altro sport. Pirlo cosa dice? Se gli togliamo quelle 2-3 giocate a memoria, l'Inter di Conte non sa cosa fare: è un dato di fatto. Il suo non era un gioco, ha sempre giocato male. Quest'anno Inzaghi sta facendo un capolavoro. Ranocchia non ha mai giocato e ha fatto due grandi partite. Inzaghi fa sorridere tutti, è contagioso. Io lo stimo, ti fa stare bene, non rompe la minchia: non è come qualche altro che dice sempre "io, io".

L'Inter mercoledì ha dato spettacolo, è difficile giocare con lo Shakhtar: quando tu li vai a pressare, cosa che l'Inter ha fatto benissimo, puoi vincere 15-0. Complimenti al lavoro eccezionale di Inzaghi, l'Inter può essere una rottura di coglioni per tutti in Champions. E poi Dzeko a 35 anni, capolavoro, è un super campione: lui, non qualche altro merluzzo. Lukaku? Da quando lui non gioca al Chelsea le hanno vinte tutte e giocano bene".