Cassano sull’Inter del Triplete: “Giocava con Eto’o terzino e pullman davanti alla porta”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così dell'Inter del Triplete:

"In Italia, ora, si penserà solo al risultato. L'Inter ha vinto il Triplete nel 2010. E come giocava? C'era Sneijder, con Milito in avanti. Poi Eto'o faceva il terzino, si giocava con il pullman davanti alla porta e tutti a posto"