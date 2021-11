Cassano: “Inter forte, merito di Inzaghi. Ha un’idea internazionale. E in Champions…”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così della vittoria dell'Inter a Venezia

"Andare a Venezia e fare la partita da 1' al 95' è da squadra molto forte. Merito va dato a Inzaghi, Conte ha dato una struttura e un modo di giocare e solidità e gli va dato merito, Inzaghi è arrivato in punta di piedi e ha messo dentro le sue idee come Dimarco come terzo e l'andare a prendere le squadre avversarie. Con il Venezia come con lo Shakhtar, mi sta piacendo questo. Penso che se la giocherà con Napoli e Milan fino alla fine e darà filo da torcere in Champions. Ha un'idea internazionale, ha le sue qualità e va a prendere l'avversario. Mi piace che vogliono essere padroni del proprio destino, se prendi il Bayern e ti fa 5 gol bravi altri. Bellissima squadra l'Inter, stanno crescendo e c'è empatia con tutti i ragazzi. Ranocchia è stato il migliore in campo con Napoli e Shakhtar. La strada intrapresa mi piace tantissimo".