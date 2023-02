Inter, Cassano: “Inzaghi disintegrato dal Napoli, di che sei contento a -13? Va cambiato”

Pioli, per cui ho grande stima, ha buttato al cesso tre anni di lavoro perché l’altro giorno è stata una partita, soprattutto il primo tempo, imbarazzante. Ha detto all'Inter: io non voglio attaccare, non voglio fare niente, non voglio la palla, è stato la passivo passivo è stata una roba bruttissima mi dispiace. Io pensavo che potesse fare una partita diversa il Milan ad andare ad attaccare l’Inter però ho fatto una parte bruttissima molto molto brutta inizia preoccuparmi però è un problema suo, ne verrà fuori lui se riuscirà a venirne fuori.