Cassano: “Italia mediocre, la Serie A fa schifo. Mancini? Preghiamo resti”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twich, Antonio Cassano ha parlato così dell'Italia

"Hai fatto la partita 93' ieri, 60 mln di persone devono andare in pellegrinaggio a casa di Mancini per quello che ci ha fatto vincere. Dobbiamo convincerlo a rimanere, preghiamo: è un uomo solo. Ha costruito un'Italia mai visto nella storia dell'Italia, fa giocare a calcio in maniera devastante. Non è mio amico, lo stimo per quello che fa. Qualche buffone, poi, sta già sparando nomi. Questi buffoni devono capire che la Nazionale è mediocre, quante volte l'ho detto in questi anni? Immobile fa 180 gol in Italia, poi in Nazionale non stoppa la palla. Insigne è in un momento di difficoltà, Mancini ha fatto la magia in estate. E si deve dimettere? Si devono dimettere ex calciatori in TV o giornalisti. Da quando non c'è Vieri, non c'è un centravanti. La Serie A fa schifo, tutti fanno gol, fanno tre partite e vanno in Nazionale. Non ce l'ho con Immobile, è un ragazzo che va difeso ma vanno capiti i limiti. Ma non ha mai fatto la differenza in campo internazionale, cosa c'è da prendersela con Mancini poi?".