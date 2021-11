Cassano: “Italia squadra normale, di campione c’è solo Chiellini. Immobile? 10 gol in 7 anni”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così del flop dell'Italia di Mancini

"Il lavoro di Mancini è stato fantastico prima dell'Europeo, sono certo e convinto che l'Italia andrà al Mondiale. Ci sono 5/6 squadre più forti dell'Italia in Europa ma il lavoro di Mancini è ed era eccelso. La vittoria dell'Europeo ha reso onnipotenti giornalisti e giornalai, ora tutti a dare colpa a Mancini. Qualcuno sale e scende dal carro. Abbiamo perso la qualificazione contro la Bulgaria, 28 tiri in porta e non siamo riusciti a vincere. Lavoro di Mancini, ripeto, è eccezionale. Il problema è che di Vieri non ce ne sono. Il campionato italiano è una cosa, e Immobile lì segna tantissimo, poi ai Mondiali e quando conta serve un 9 vero, un Vieri o un Inzaghi. Diciamo la verità: con Austria e Spagna dovevi andare a casa eh, ti è andata bene. Di campioni c'è solo Giorgio Chiellini, il resto è normale. La squadra è questa, né più né meno".

"Non sto a dire mi piace o non mi piace, ma in 7 anni di Nazionale ha fatto 10/11 gol. E' un dato di fatto, Belotti non fa gol, non la ciapa mai, Raspadori fa fatica".