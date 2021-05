Cassano: “Juve-Allegri? Hanno fatto una roba vergognosa. E diventa il circo se…”

L'opinione dell'ex calciatore: "Allegri è molto solido, pensa solo a vincere: torni indietro di tre anni. E' una roba fuori dal mondo, ma siamo in Italia"

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore ha detto la sua sulla scelta della Juventus di puntare ancora su Massimiliano Allegri: "Hanno fatto una roba vergognosa. A Pirlo hanno chiesto la Champions, ha vinto due trofei: se poi mi prendi Zidane è giusto, ma hai mandato via a calci in culo Allegri due anni fa e adesso fai passare che la colpa era di Paratici. Volevi cambiare idea, hai preso Sarri e Pirlo: ora fai retromarcia di cinque anni. Allegri è molto solido, pensa solo a vincere: torni indietro di tre anni. E' una roba fuori dal mondo, ma siamo in Italia. C'è un problema molto grande: quando è andato via Allegri, Ronaldo era contento. Se rimane diventa il circo: Allegri non te le manda a dire, occhio a non andare di male in peggio. Devi prendergli i giocatori e vincere: immagina se non arrivano i risultati che baraonda viene fuori".