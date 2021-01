Cassano: “Juve stracciata dall’Inter, non pensavo. Barella? Non mi piace, prendo Locatelli”

Intervenuto sul canale Twitch “Bobo TV”, Antonio Cassano, ex centravanti, ha analizzato così la vittoria dell’Inter di domenica sera contro la Juventus: “L’Inter ha strapazzato la Juve, il gol di Barella è perfetto: un’azione provata. L’Inter dall’inizio fino alla fine li ha strapazzati, non pensavo. Nello scorso lockdown avevo detto che Ronaldo poteva essere un problema a giocare con l’idea di Pirlo: io l’ho visto fare fatica e non lo vedo nell’idea di Andrea. L’Inter ha stritolato la Juve, io non pensavo ad una Juve così brutta: grandi meriti dell’Inter, ma molti demeriti loro. Io una fiche l’avrei puntata sulla Juve: pensavo che venisse da un trend ben avviato. E’ stata stracciata, ma non so se da una grande Inter o da una pessima Juve.

Barella? Per quale motivo dovrei cambiare opinione? Può stare in una grande squadra, ma non mi piace. A piacciono le opinioni di tutti, ma resto delle mie: poche volte mi tiro indietro. Il mio prototipo di giocatore ha grande qualità e intelligenza: Barella può stare in una grande, ma non mi piace e non mi esalta. Mi piace di più Locatelli, è un giocatore forte di grande qualità: io nella mia squadra prendo Locatelli. Sensi mi piace di più di Barella. A me la cosa che mi lascia stupefatto è la bruttezza della Juve: vorrei vedere una bella Juve con questa Inter. La Juve è stata talmente oscena, che mi preoccupa quest’involuzione in una partita del genere”.