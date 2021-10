Cassano: “La Juve non può giocare così. Tuchel a lezione da Allegri? Qualcuno l’ha scritto ma…”

Intervenuto ai microfoni di BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così della Juventus, vittoriosa con il Chelsea in Champions

"Primo punto: la Juve ha strameritato di vincere, poteva vincere 2/3-0 facile. Poi vado ad analizzare e dico: lasciando stare che non aveva punte, non posso vedere una partita di 95' così. In che senso? Tutta la partita a difendere. Il Chelsea non m'è piaciuto, ha avuto una mezza occasione ma la Juve, che ha un tipo di status guadagnato negli ultimi 15/20 anni, ha fatto una partita totalmente difensiva, ripartendo in contropiede poi. Poi c'è qualcuno che ha scritto 'Tuchel vai a lezione da Max'. Tuchel ha scritto pagine inenarrabili in ambito internazionale in questi anni, poi magari perderà quest'anno ma ha provato a fare la partita. A me questo esalta. Per una squadra come la Juve, non posso pensare che giochi a questi livelli".