Cassano: “Lautaro devastante, è un Aguero con un pizzico di Tevez. E’ da PSG e Barça”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di Lautaro Martinez

"Può fare 30/35 gol a stagione. I 3 mesi di calo? Hanno coinciso con il calo dell'Inter, fosse stato in un top top club europeo, il calo sarebbe durato due o tre partite. Però è devastante, cattivo, determinato. Mi sa di Aguero con un pizzico di Tevez. E' molto forte. Lautaro al PSG per me non è fuori dal mondo, oppure anche al Barcellona. Può giocarci tranquillamente"