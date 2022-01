Cassano: “Leao come Henry? Pioli si è fatto prendere la mano. Ecco chi mi ricorda”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Leao

"Pioli ha detto che Leao gli ricorda Henry? Pioli si è fatto prendere un po' la mano, calma. Guardiamo la carriera di Henry. Nel 2006, Real-Arsenal, 0-1 ha fatto un gol clamoroso saltando tutti. A me Leao ricorda Dembele e Martial. Grandi qualità, grandi potenzialità, non so dove potrebbe arrivare".