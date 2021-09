Cassano: “Leonardo dirigente visionario: lui ha preso Pochettino e…”

Antonio Cassano, intervenuto su Twitch, ha parlato così di Leonardo, esaltandone le qualità da dirigente

"Leonardo non è un mio amico, non lo conosco. E' un visionario anche a livello dirigenziale, ha preso Pochettino che è uno dei migliori al mondo. Non vinci al primo anno? Non è un problema, andiamo avanti. E vai avanti a lavorare sul giocare. Ora la Juve su cosa deve lavorare? Non c'è più Ronaldo che ti fa 40 gol".