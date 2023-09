Cassano: “Inter, da Sassuolo campanello d’allarme. Fiducia in Inzaghi ma…”

«L'Inter a Empoli non ha fatto una grande partita e ha meritato però di vincere. Inzaghi doveva capire le situazioni perché è lui l'allenatore. Io sono sempre ottimista e mi sono sbilanciato dicendo che questo tecnico ha delle idee, specie per quello che ha fatto negli ultimi due mesi e per come ha ricominciato. Ora non cambio opinione. Penso che la squadra nerazzurra debba vincere lo scudetto, spero che sia un campanello d'allarme e che non succeda come un anno fa che si vanno a perdere punti preziosi con partite sulla carta semplici». Antonio Cassano ha parlato così durante il collegamento con i suoi amici della Bobo TV.