La promessa di Cassano: “Lukaku-Barcellona? Se dovesse succedere, giuro che…”

Alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha commentato così il rumor che vede Lukaku nel mirino del Barcellona:

"Se il Barcellona prende Lukaku, giuro che non guardo più una partita del Barcellona. Non riesce a fare due passaggi al Chelsea, come fa al Barcellona? Fa una fatica allucinante al Chelsea".