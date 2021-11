Cassano su Lukaku: “Senza di lui, il Chelsea fa un gioco meraviglioso. Un caso?”

Ospite della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Champions League, di Milan e di Lukaku

"Il Milan fa fatica, è la squadra che gioca meglio in Serie A al pari del Napoli ma in Europa ha fatto una fatica bestiale. Chapeau a Pioli ma in Europa è un'altra cosa, è un dato di fatto. E questo dimostra che il campionato italiano è il quinto in Europa, come ho detto sempre ultimamente. Ilicic? Il giocatore più forte in assoluto che c'è in Serie A e che mi fa divertire di più, ha una qualità straordinaria. Lukaku? Con lui il Chelsea faceva fatica, senza fa un calcio divino. Ci può stare che Tuchel sbagli ogni tanto, anche se ne dubito, ma il Chelsea fa un calcio meraviglioso senza Lukaku, sarà un caso? Mah".