Cassano: “Lukaku-Chelsea? Finora malissimo, la squadra gioca meglio senza. All’Inter…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di Romelu Lukaku e delle difficoltà al Chelsea

"Lukaku? Può piacere e non piacere, il Chelsea faceva una fatica allucinante quando è arrivato e lui stava facendo malissimo. Se lui non gioca, il Chelsea sta facendo meglio. All'Inter ha fatto cose stratosferiche, poi è andato in uno step successivo in Premier League, lui aveva fatto male allo United e al Chelsea prima. All'Inter, che non è il top mondiale, ha fatto benissimo. Al Chelsea sta facendo poco, ha giocato molto male. Il Chelsea senza di lui è tornato alla normalità".