Cassano su Lukaku: “Al Chelsea sta facendo fatica, mi chiedo perché Tuchel l’abbia voluto”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così del momento di Romelu Lukaku

"Lukaku sta facendo fatica, il Chelsea non gioca come l'anno scorso. E Lukaku in Italia ha sempre fatto la differenza, buttava i difensori sugli spalti. In Inghilterra sta facendo una fatica allucinante, ha toccato 3 palle tra Juve e City. O sei qualitativamente pronto, o fai fatica in Inghilterra. Migliorerà? Le difficoltà le avrà sempre, è un tipo di giocatore così: quando deve fraseggiare o fare la differenza giocando a calcio, non lo fa. Allo United ha avuto le stesse difficoltà, all'Inter e nel campionato italiano non va considerato, all'Everton ha fatto bene perché non aveva pressioni. Mi chiedo perché Tuchel si sia impuntato su Lukaku con 115 mln di euro a disposizione. Mi sono informato, Lukaku non era la prima scelta, volevano Haaland. Me l'hanno detto".