Cassano: “Lukaku non c’entra niente col Chelsea: è di 2a/3a fascia perché…”

Le parole dell'ex centravanti: "Lui ha fatto due anni supersonici in Italia, però nella realtà dei fatti stai vedendo quello che sta dando a Londra"

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così di Romelu Lukaku, che al Chelsea al momento non sta rendendo come ci si aspettava: "Lui ha fatto due anni supersonici in Italia, però nella realtà dei fatti stai vedendo quello che sta dando: è andato in una delle squadre che gioca il calcio più bello in Europa e lui non c'entra niente con quella musica lì. Poi tra due mesi magari cambia e io sarò il primo a dirlo: io quando sbaglio lo dico. E' andato in una squadra talmente tecnica, che nei primi due mesi ha fatto una fatica allucinante. Ha dimostrato che non c'entra niente: Dzeko sarebbe perfetto, Kane pure. Lui vuole campo, è un animale sul lungo: negli ultimi 30 metri serve la tecnica sopraffina, lui non ce l'avrà mai. E' un giocatore di seconda o terza fascia, non è un campione".