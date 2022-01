Cassano: “Lukaku in 7 mesi non ha visto palla. Parole sull’Inter? Quante c…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del momento di Romelu Lukaku al Chelsea

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del momento di Romelu Lukaku al Chelsea: “Lukaku? Sono sette mesi che va così. È lo stesso discorso di Immobile. Il corpo è il punto forte di Lukaku, ma in Inghilterra ci vuole qualità, se no fai fatica. Non ce l’avevo con Lukaku io. In Italia rifarebbe una valanga di gol, come Immobile, in Serie A però. Il campionato italiano per me non fa testo, in Inghilterra Lukaku non la prende mai, lo ha dimostrato anche al Manchester United. Le dichiarazioni sull’Inter mi danno ancora più fastidio, perché lui è andato al Chelsea per i soldi. Ha detto una marea di c***, è tifoso del grano Lukaku. Sono 7 mesi che non la prende mai (la palla, ndr), e non la prenderà mai”.