Cassano: “Lukaku non ha tecnica: non è tra i top. Conte? Mi ha colpito una scena”

Protagonista sul canale Twitch di Bobo Vieri, la BoboTV, l'ex attaccante dell'Inter Antonio Cassano ha parlato dei nerazzurri di Conte dopo il successo contro il Parma: "In questo momento l'Inter sa quello che deve fare e non ha rivali. Solo l'Inter può perdere lo scudetto. Ha una forza e consapevolezza. Giocare una volta a settimana è una manna dal cielo. Ieri mi ha impressionato quando ha preso Hakimi e l'ha sbattuto. Quello che ti fa capire che tutti seguono l'allenatore. Conte sta facendo un buon lavoro. Inter è solida e porta a casa il risultato. Decide il ritmo della partita. Bisogna fare i complimenti a chi era in disparte e ora è in squadra: anche se Sanchez ed Eriksen hanno qualità, il merito è di Conte. L'Inter ha in mano il proprio destino".