Cassano: “Marocco non è lì a caso: più grande sorpresa nella storia dei Mondiali”

In collegamento alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar

Alessandro Cosattini

“Il Marocco è la più grande sorpresa nella storia dei Mondiali. È in semifinale e ha eliminato Belgio, Spagna e Portogallo. Questo non è il caso. Meritatamente il Marocco è in semifinale, il ct in 3 mesi ha rivoluzionato la squadra. È il miracolo più grande dei Mondiali, da quando esistono”.