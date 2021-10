Cassano: “Marotta incompetente, gestore di stampa. Deve dire grazie a me se…”

Così l'ex attaccante ha parlato del dirigente dell'Inter: "Ribadisco che per me è un incompetente: i giocatori della Samp manco li conosceva"

Fantantonio non risparmia una frecciatina all’attuale ad dell’Inter Beppe Marotta, che l’ha definito un “talento” e non un “campione”: "Marotta deve dire grazie a me se è andato alla Juventus, perché i risultati che ha fatto qui a Genova se li sogna ancora la notte. Ribadisco che per me è un incompetente: i giocatori della Sampdoria manco li conosceva. È solo un grandissimo gestore della stampa”.