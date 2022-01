Cassano: “Mercato? La Juve ha fatto acquisti d’impatto, l’Inter più funzionali. Caicedo…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così del mercato delle big

"Sulla carta, quella che viene fuori meglio è la Juve. Parliamoci chiaro: ha preso Zakaria che mi piace da impazzire, hai preso uno dei 2/3 migliori giovani in circolazione. Adesso alibi 0, o dentro o fuori. Devi vincere 11/12 partite, al massimo perderne una o un paio di pareggi. Come? Giocando. L'Inter ha fatto acquisti più mirati, non di confusione o di impatto come la Juve. Ho bisogno dell'attaccante? Lo prendo. Ho bisogno dell'esterno? Lo prendo. Ha preso Gosens come alternativa di Perisic, ha preso Caicedo che è il miglior dodicesimo uomo di Inzaghi. Il Milan ha preso un ragazzino, mi sarei aspettato di più, soprattutto a centrocampo. La più grande delusione è stata la Lazio, Lotito l'ha lasciata al palo".