Cassano: “Il Milan può lottare per lo scudetto, ma le mie due favorite sono…”

Le dichiarazioni dell'ex fantasista in diretta su Twitch alla Bobo TV in chiave scudetto: ecco le sue favorite

Alla Bobo TV su Twitch, l'ex fantasista Antonio Cassano ha parlato così della corsa scudetto, individuando due favorite su tutte per il titolo in Serie A: “Il Milan potrebbe lottare per lo scudetto fino all’ultimo come dice Theo Hernandez, ma io vedo Inter e Napoli di gran lunga favorite per il titolo in questo momento”. Il Napoli dopo cinque giornate è a 15 punti, con Inter e Milan che inseguono a quota 13.