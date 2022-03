Cassano: “Morata campione, lo preferisco a Vlahovic ma deve fare il terzino. Allegri…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Juventus e, in particolare, di Morata

"Morata ha fatto figure di merda per 6 mesi. Io, Antonio Cassano, preferirei avere ad agosto Morata titolare e non Vlahovic, Morata è un campione, un signor giocatore. Mi diventa un cuore così grande quando vedo che fa il terzino. Il campionato italiano è fasullo, una schifezza. Allegri urla alla carlona, errori tecnici di che? Caro Max, se provi a giocare come il City è un conto. Se continui così, è possibile che lo Spezia non meritava la sconfitta? Lo Spezia, che sta lottando per andare in B".