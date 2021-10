Cassano su Mourinho: “Non si può permettere di fare queste dichiarazioni a Roma perché…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Mourinho e dello sfogo post Bodo Glimt

"Mou ha esagerato e in quella piazza non puoi farlo. I ragazzi non possono diventare i capri espiatori, da Mou non mi posso aspettare dichiarazioni così. Il Bodo è più forte? Roma non te la perdona una frase così, al 46' hai messo dentro Pellegrini e Abraham. Hai buttato nella merda tutti i ragazzi, quando avrai bisogno di loro poi rischi. Al Chelsea, al Real, all'Inter aveva giocatori forti e si poteva permettere queste dichiarazioni, sta facendo bene a Roma ma queste dichiarazioni sono molto eccessive nei confronti di questi bravi ragazzi. E soprattutto in una piazza come Roma, se arrivano i risultati Mourinho è Dio, se non arrivano andranno dritto contro Mourinho e, se c'è una contestazione, andranno contro i giovani ragazzi. Avrei preferito un confronto a quattr'occhi, avresti potuto fare una dichiarazione così se avessi avuto una rosa migliore".