Cassano: “Mourinho vuole lasciare la Roma. Inter? No, se salta Inzaghi…”

"Sono convinto di una cosa: se Mourinho ha un'offerta per tornare in Premier, anche una buona squadra, torna lì. La Roma gli ha ridato fiducia ma a lui non frega nulla. La gente è innamorata di lui, del suo atteggiamento ma lui vuole andare via. Ho l'impressione che Mendes faccia girare le news che vuole, secondo me può tornare solo al Chelsea. Inter? All'Inter non torna. Al 99,9% sono convinto che se salta Inzaghi all'Inter, a meno che Simone vinca la Champions, l'unico nome plausibile è Conte"