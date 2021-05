Cassano: “Mourinho? Roma ti trita: può anche lottare per lo Scudetto se…”

Antonio Cassano è intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch e ha parlato così di Mourinho alla Roma

"Mourinho? Se è quello del Porto, Chelsea, Inter, Real, allora si gioca lo scudetto. Anzitutto con un mercato importante, allora sì rischia di lottare per lo scudetto. Se Mou è l'ultimo periodo, Roma ti trita. Mou ha accettato questa sfida perché è ancora stimolato e motivato, sa che la Roma non è una delle più forti. La Roma deve però fare acquisti importante, lui deve essere avvelenato e col sangue agli occhi. Se fai così, giochi sempre con 10mila in trasferta e 100mila all'Olimpico. Roma è un rullo, ti trita. Il gioco di Mou lo conosciamo, non pensiamo un calcio scintillante alla Fonseca".