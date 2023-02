Cassano: “Mourinho, solo disastri. Sta facendo schifo”. Poi attacco duro contro Zazzaroni

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano , ex calciatore, ha commentato così il lavoro di Jose Mourinho alla Roma, non risparmiando anche un attacco a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "Io Ivan Zazzaroni lo conosco dal 1999: è amico di Mourinho e anche lui va dietro alle cagate che Mourinho dice e continua a difenderlo. Mourinho deve fare la prima cosa: prendere il primo aereo e andarsene. Zazzaroni, mi hai rotto il cazzo che continui a tirare la volata a Mourinho: ma per quale motivo? Se hai un valido motivo va bene: ma Mourinho non è mai stato un grandissimo allenatore, è stato uno dei primi comunicatori.

E' stato bravo a comunicare bene, è stato furbo con la stampa e a gestire bene i suoi giocatori forti: a Roma sta facendo disastri su disastri. Karsdorp l'ha messo lui alla gogna facendolo disintegrare e insultare da tutti. Zaniolo? Mourinho è furbo: le schifezze che fa in campo e il fatto che fa giocare la squadra di merda non le dice. Il suo calcio è finito, è rimasto dieci anni indietro: caro Mourinho, guardati allo specchio, stringi la mano a Tiago Pinto e ai tifosi della Roma, che prima o poi si accorgeranno che con una squadra del genere non puoi far schifo così. E non puoi essere amico solo di Dybala e buttare nella merda tutti gli altri: perché quando sei in difficoltà, ti attacchi al cazzo. Dico a Zazzaroni di non rompere i coglioni di tirare la volata a Mourinho: la squadra è forte, Mourinho sta depotenziando il suo patrimonio".