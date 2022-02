Cassano: “Ai punti meritava il Napoli. Scudetto? Inter favorita, senza se e senza ma”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così della partita dell'Inter contro il Napoli

"Un tempo e mezzo del Napoli e mezzo dell'Inter, ai punti meritava qualcosa in più il Napoli. Un gran primo tempo per il Napoli, nel secondo tempo erano lì lì. Mi è piaciuto di più il Napoli, l'Inter nel primo tempo era fuori posizione e faceva fatica. La favorita per lo scudetto è l'Inter senza se e senza ma. Il Napoli secondo, poi il Milan che sta facendo risultati con prestazioni buone alternate ad altre meno buone".