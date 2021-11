Cassano contro Paratici: “Incompetente, è al Tottenham e non sa neanche lui perché”

Alla BoboTV in diretta su Twitch si è parlato di Joao Cancelo. Ecco cosa il pensiero di Antonio Cassano

"Cancelo? L'Inter aveva problemi economici e non poteva riscattarlo. Ma la follia l'ha fatta la Juventus che ha lo ha dato via per Danilo, buonissimo difensore ma Cancelo è un'altra roba. Io non vorrei pensare male ma l'agente di Danilo è lo stesso di Cristiano Ronaldo, e quando Ronaldo è andato alla Juve, Mendes ha dato alla Juve pure Danilo".

"Un incompetente, si è trovato al Tottenham e non sa nemmeno lui come, aveva già l'accordo con Fonseca ma ha preso un allenatore di Jorge Mendes, Nuno Espirito Santo. Adesso si è arrampicato sugli specchi, si è andato a prendere Conte. Ma i bonus che si è preso, poi gli arriva il conto. Non capisco come è possibile che Marchetti sia al Cittadella e Paratici sia stato alla Juve e al Tottenham. Non conosco Marchetti, o Asmini o Tare che è un fenomeno. Ci sono situazioni che faccio fatica a capire nel mondo del calcio. Ricordo anche Hodgson disse che Roberto Carlos non sapeva difendere, è diventato il miglior terzino della storia del calcio assieme a Maldini. E l'Inter ha preso Centofanti e Pistone, fine".