Cassano: “Questo Milan fa paura, occhio. Pioli buon allenatore, negli ultimi anni…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di Milan dopo la vittoria sulla Lazio

"Se questo è il Milan, e penso sarà così, occhio che fa paura. Questa è una squadra quadrata, concreta, ieri c'è stato un capolavoro tattico di Pioli che ha messo tre giocatori sui tre chiave della Lazio. Sarri non ha mai creato nulla, ritmo allucinante del Milan che ha strameritato. Ibra a 40 continua a far paura, non per la fisicità ma a livello qualitativo. Questo entra, fa sempre le cose giuste, ha fatto gol e poteva farne un altro, con questa rosa qua, il Milan ha tante varianti. Ho sempre criticato Tonali, ieri ha fatto una grandissima partita anche lui. Tomori acquisto meraviglioso, fa rendere al massimo tutti i compagni di reparto. Pioli è sempre stato un buon allenatore ma sta migliorando al Milan e continua a crescere".